Глава Ryanair рассказал, что вынудило пилота посадить самолет компании в Минске

Пилот самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который совершил посадку в аэропорту Минска 23 мая с белорусским блогером-оппозиционером Романом Протасевичем на борту, не мог поступить иначе после сигнала от властей Белоруссии об угрозе взрыва. Об этом заявил глава авиакомпании Майкл О'Лири во время выступления в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании, передает ТАСС.

По его словам, доклад Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по инциденту с лайнером будет представлен в ближайшие две недели.

«Мы отправили наш итоговый доклад по произошедшему польским авиационным властям. Они вместе с литовскими и ирландскими авиационными властями направят данные доклада в ИКАО», — сказал О'Лири.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с самолетом Ryanair.

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