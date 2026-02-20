Арестован глава департамента по делам казачества в Краснодарском крае

В Краснодарском крае арестовали главу департамента по делам казачества военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александра Тарарыкина. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

«Тарарыкин обвиняется в том, что организовал превышение должностных полномочий подчиненными ему сотрудниками, а также совершил руководство данным преступлением», — сказано в сообщении.

По данным следствия, фигурант дал указание своему заместителю и руководителю Кубанского казачего кадетского корпуса заключить контракты с двумя медиакомпаниями на оказание услуг, в которых учреждение не нуждалось. Так, были заключены контракты на производство многосерийного фильма, стоимостью 13,2 рублей и литературного произведения, стоимостью почти два миллиона рублей.

Чиновник будет под арестом два месяца, до 19 апреля этого года.

В пятницу, 20 февраля РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал об обысках у Тарарыкина. Журналисты выяснили, что руководителя департамента подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества

Ранее правоохранители задержали главу отдела ЖКХ кабмина Татарстана.