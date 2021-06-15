Швейцария ввела ограничения в воздушном пространстве из-за саммита РФ и США

Швейцария ввела ограничения на использование своего воздушного пространства в связи с предстоящими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя швейцарского Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Стефана Хофера.

Он уточнил, что соответствующие меры вступили в силу 15 июня и будут осуществляться до 17.00 по местному времени (18.00 мск) 17 июня.

Согласно решению правительства Швейцарии, военно-воздушные силы страны будут осуществлять функции воздушной полиции и вести усиленное наблюдение за воздушным пространством. В данном случае речь идет о воздушном пространстве Женевского региона с условным центром над Площадью Наций рядом с женевской штаб-квартирой ООН. При этом коммерческие полеты в международный аэропорт Женевы и вылеты из него будут осуществляться.

Известно, что американский президент прибудет в швейцарскую столицу во второй половине дня во вторник, 15 июня. Вечером состоится встреча с президентом и министром иностранных дел Швейцарии.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал темы, которые Путин и Байден обсудят во время предстоящих переговоров.

Также Ушаков сообщил, что Путин после переговоров с Байденом в Женеве 16 июня проведет встречу со швейцарским коллегой Ги Пармеленом.