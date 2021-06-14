Число пострадавших при взрывах на АЗС в Новосибирске выросло до 21 человека

Число пострадавших при пожаре на заправке в Новосибирске, который начался во время заправки автомобиля, возросло до 21 человека, сообщает ТАСС.

После воспламенения автомобиля, произошло еще как минимум пять взрывов. Пожар распространился на площади 1000 квадратных метров. Среди пострадавших есть дети.

«Установлено, что на АЗС, где начался пожар, произошло не менее пяти сильных взрывов. После них последовала сильная ударная волна, ее ощущали жители соседних домов», — рассказали в экстренных службах.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в 18:04 местного времени (14:04 мск) пожарные выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе, дом 60. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление, происходили взрывы газовых баллонов и емкостей с топливом.

«Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенную автозаправочную станцию. Из здания сотрудниками МЧС было эвакуировано более ста газовых баллонов», — дополнили в МЧС.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.