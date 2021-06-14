Гинцбург рассказал о последствиях медленного темпа вакцинации от коронавируса

Медленный темп вакцинации от коронавируса может привести к тому, что новые штаммы инфекции будут формироваться сильнее. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Он призвал граждан, постоянно контактирующих друг с другом, вакцинироваться в быстром темпе.

«Если часть провакцинировать, а часть — нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами», — сказал эксперт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске в столице программы стимулирования вакцинации. До 11 июля граждане, сделавшие прививку от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Еженедельно будет разыгрываться по пять машин. В Подмосковье среди привившихся разыграют квартиру в Серпухове.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».