Иммунолог рассказал о наиболее распространенных симптомах COVID-19

Симптомы коронавируса не претерпели существенных изменений, а их проявление зависит от особенностей конкретного человека. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, у заболевших по-прежнему чаще всего отмечены температура, боли в горле и кашель.

«Я и мои коллеги не заметили какого-то значительного изменения симптомов. Это и было: и температура, и боли в горле, и кашель. Мне кажется, зависит от конкретного человека: где у него более слабое место, и каков предшествующий анамнез», — прокомментировал Жемчугов.

Ранее группа ученых из Королевского колледжа Лондона заявила об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции. По утверждению исследователей, мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле.