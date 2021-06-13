Найденный в лодке ребенок на озере Ханка рассказал подробности пропажи его родителей

Стали известны подробности пропажи супружеской пары на озере Ханка в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

10 июня семья из трех человек вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка. Надувную лодку с оторванным мотором нашли в 7 км от места привала. В ней находился трехлетний ребенок в тяжелом состоянии с переохлаждением.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По словам ребенка, лодка за что-то зацепилась. Глава семьи нырнул, чтобы ее освободить, но этого сделать не удалось. После он не смог забраться в лодку из-за непогоды: в тот день в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Супруга пыталась оказать помощь, но тоже оказалась за бортом», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что ребенок находится в больнице под присмотром медиков, вместе с бабушкой.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавшего нормализовалось.