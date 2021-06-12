Суд в Дагестане прекратил дела в отношении женщин из кризисного центра

Суд Махачкалы прекратил дела в отношении задержанных женщин из кризисного центра в дагестанской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

«Ленинский районный суд Махачкалы, рассмотрев четыре поступивших материала административных дел по ч. 1 ст. 19.3 КоАП России в отношении четырех лиц, постановил производство по указанным делам прекратить за отсутствием состава административного правонарушения», — уточнили в суде.

11 июня силовики из Чечни при поддержке дагестанских коллег взяли штурмом расположенную в Махачкале квартиру-убежище, где скрывались пострадавшие от домашнего насилия женщины. Они искали «находящуюся в федеральном розыске чеченскую девушку», сбежавшую в Дагестан. При этом сама девушка отправляла в полицию видео с просьбой не выдавать ее семье.

Как объяснила правозащитница Светлана Анохина, девушка сбежала из родных мест после того, как опубликовала «какие-то посты в сети, то ли феминистической направленности, то ли атеистической».