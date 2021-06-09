В Москве из банковской ячейки украли $60 тысяч

Из банковской ячейки на севере Москвы похитили $60 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Жительница Москвы через своего адвоката обратилась в полицию с заявлением о краже из ее ячейки в допофисе кредитного учреждения $60 тысяч», — сказал собеседник агентства, добавив, что факту произошедшего проводится проверка.

По словам потерпевшей, в мае 2019 года она положила в банковскую ячейку $210 тысяч, а через 5 месяцев забрала оттуда $50 тысяч. Спустя некоторое время она взяла еще $100 тысяч. В мае 2021 года женщина решила забрать оставшиеся $60 тысяч в связи с истечением сроком аренды ячейки, однако они пропали.

Ранее сообщалось, что из банковского сейфа в центре Москвы украли более 23 млн рублей. До стало известно о еще двух похожих ограблениях в столице. В одном из банков в центре Москвы похитили валюту и ювелирные украшения на общую сумму в 162 млн рублей, а на северо-востоке столицы пропали 56 млн рублей из ячеек, арендуемых банковскими сотрудниками.