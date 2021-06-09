Дом в Сочи, житель которого застрелил приставов, признан самостроем

Жилой дом в Сочи, возле которого застрелили приставов, было признано самостроем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Администрацией города Сочи в 2019 году было подано исковое заявление о признании строений капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, уч. 81/2 самовольной постройкой», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что прошение было удовлетворено судом в сентябре 2020 года.

Там добавили, что речь идет об одноэтажном строении барачного типа, расположенном в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой.

В мэрии напомнили, что лето 2019 года в самострое по этому же адресу произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек.

Ранее стало известно, что 61-летний мужчина убил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые приехали выселять из дома его семью. В настоящее время правонарушитель задержан и доставлен в отдел полиции.