В Мытищах разыскивают сбежавшего из частного гольф-клуба медведя

В подмосковных Мытищах разыскивают медведя, который сбежал из частного гольф-клуба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как рассказал собеседник агентства, медведь среднего размера совершил побег из гольф-клуба ночью.

По его словам, в поисках зверя принимают сотрудники полиции и охотхозяйтсв Мытищинского и Королевского подразделений. Местонахождение зверя в данный момент еще не установлено.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина убегает от медведя в Нижневартовске. Когда человек решается перебежать дорогу, хищник следует за ним, однако его сбивает проезжающий мимо автобус. Инцидент произошел в районе промзоны города. В мэрии впоследствии рассказали, что медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Власти отметили, что животное было поймано.