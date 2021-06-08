В Татарстане пьяный полицейский сбил восьмилетнего мальчика

В Татарстане нетрезвый сотрудник полиции сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при повороте направо не предоставил преимущество пешеходу, переходящему проезжую часть дороги с самокатом», — рассказали в пресс-службе.

После оказания медпомощи мальчика отпустили домой. Выяснилось, что за рулем находился полицейский в состоянии алкогольного опьянения.

МВД Татарстана организовало служебную проверку, после этого сотрудника уволят и он понесет наказание по закону. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.

Ранее полицейский на Mercedes, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в легковой автомобиль на встречной полосе под Воронежем. В результате пострадала женщина.