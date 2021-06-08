Под Петербургом введен режим повышенной готовности из-за радиационной опасности

Режим повышенной готовности введен в поселке Кузьмолово Ленинградской области из-за радиационной опасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление вице-губернатора региона Михаила Ильина.

«Режим повышенной готовности был введен в связи с передачей от одного ведомства другому объекта, который имеет потенциальную радиационную опасность», — сообщил он.

По словам чиновника, решение о введении повышенной готовности было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника.

Он добавил, что для контроля за обстановкой используются датчики мониторинга радиационной обстановки на территории поселка. Превышение радиационного фона зафиксировано не было, объект не представляет угрозу для населения, уточнил Ильин.

Не территории Кузьмолово расположено предприятие ФГУП «РНЦ Прикладная химия», которое производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.