Путин поручил проработать перенос Всероссийской переписи населения на октябрь

Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь текущего года. Об этом сообщается в опубликованном на официальном сайте Кремля перечне поручений.

Отмечается, что поручение должно быть выполнено в срок до 1 июля 2021 года.

19 мая вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил перенести перепись на октябрь. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин инициативу поддержал.

После этого Росстат назвал предполагаемые сроки переписи населения — с 1 по 31 октября.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне правительство постановило перенести ее на апрель 2021 года. В начале этого года стало известно о том, что перепись решили перенести с апреля на сентябрь 2021 года, так как к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.