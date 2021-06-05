Гинцбург заявил, что для производства «Спутника V» яйца не используются

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что яйца не используются для производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости».

Он отметил, что для производства препарата этот продукт не нужен. «Все делается на синтетических средах», — сообщил Гинцбург.

По его словам, центр Гамалеи не занимается закупкой яиц для производства вакцин.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия всецело зависит от импорта стерильных куриных яиц, которые нужны для производства вакцин, в том числе и от коронавируса. По его словам, в стране яйцо, которое используется для производства вакцин, «все импортное», так как в государстве нет соответствующих фабрик.