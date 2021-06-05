Женщина погибла при опрокидывании лодки с 18 туристами в Хабаровском крае

Надувная лодка с группой туристов опрокинулась на реке в Хабаровском крае, погибла женщина. Об этом сообщает краевая прокуратура.

«Поздним вечером 4 июня при сплаве в районе поселка Солонцовый района имени Лазо в 8 км ниже по течению реки Катен произошло опрокидывание надувного судна «Рафт» с 18 туристами зарегистрированной группы», — сообщили в ведомстве.

В результате инцидента погибла женщина, ее тело из-под залома достали местные рыбаки. Остальные туристы сейчас в безопасности, сообщили в прокуратуре.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Прокуратура проводит проверку.

Ранее, в Красноярске объявили режим угрозы ЧС из-за паводка, который может быть вызван сбросом воды на Красноярской ГЭС.