Путин заявил, что опасность вспышек эпидемии остается при отсутствии доступа к вакцинам

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что опасность вспышек эпидемии сохраняется до тех пор, пока не будет обеспечен доступ к вакцинам от коронавируса во всех странах мира.

«До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», — сказал глава государства.

По его словам, к настоящему времени лишь 10% жителей планеты получили одну или обе прививки от коронавируса. При этом у сотен миллионов людей нет доступа к вакцинам из-за того, что в их странах нет технологий, производственных мощностей и средств на закупку вакцин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Ранее Путин заявил, что от российской вакцины от COVID-19 не зарегистрировано ни одной смерти.

До этого стало известно, что российские специалисты рассматривают возможность разрешить вакцинацию от коронавируса среди детей старше 12 лет. Также глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, но борьба с коронавирусом продолжается.

За последние сутки в стране были выявлены 8 947 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 377 пациентов. Днем ранее было зафиксировано 8 933 случая COVID-19. Отмечается, что из числа новых зараженных 15% не имели клинических проявлений болезни. В общей сложности в России зарегистрировано 5 108 129 случаев коронавируса, 123 037 умерших и 4 720 512 выписанных.