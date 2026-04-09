Пашинян высказался о разговорах за спиной России

Пашинян: Армения не станет обсуждать за спиной России вопросы, связанные с ж/д
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Армения не собирается обсуждать за спиной России вопросы, связанные с железными дорогами. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на брифинге в правительстве, пишет РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть, что за спиной России никаких обсуждений быть не может», — заверил глава армянского правительства.

При этом он не исключил, что вопрос продажи российской концессии на железные дороги Армении может быть обсужден с делегацией Казахстана, которая находится с официальным визитом в Ереване.

В феврале Никол Пашинян предложил российским властям продать концессию на железные дороги Армении какой-то из стран, дружественных обоим государствам. Премьер подчеркнул, что Армения «не имеет ничего против России», однако, российская концессия создает «определенные конкурентные потери» для его страны. На вопрос о том, какая страна может выступить в этой роли покупателя, Пашинян не смог ответить. Среди возможных вариантов он предложил Казахстан, ОАЭ или Катар.

С 2008 года железные дороги в Армении находятся в управлении Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), которая является 100-процентной дочкой РЖД. Управление осуществляется по концессионному договору. Срок соглашения составляет 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

Ранее стало известно, что Россия может восстановить железнодорожное сообщение с Грузией.

 
