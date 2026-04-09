Прибыль представительства Toyota в России выросла на 16% на фоне роста продаж

Российское ООО «Тойота Мотор» по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 2,85 млрд рублей — это на 15,8% больше, чем годом ранее (2,46 млрд рублей). Об этом свидетельствуют данные финансового отчета по РСБУ, с которыми ознакомился проект Авто Mail.

Выручка Toyota в России за 2025 год снизилась на 8,9% — до 6,58 млрд рублей (годом ранее было 7,22 млрд). Тем не менее компания смогла нарастить чистую прибыль за счет оптимизации издержек, сохранения маржинального сервисного бизнеса и поставок запчастей.

С 2022 года Toyota прекратила официальные поставки новых автомобилей в Россию, однако продолжает гарантийное и сервисное обслуживание клиентов, а также поддерживает дилерскую сеть.

Японский бренд демонстрирует стремительный рост в России, несмотря на отсутствие официальных поставок. По данным «Автостата», продажи Toyota, ввезенных по альтернативным каналам, в первом квартале 2026 года увеличились на 111%.

Toyota не только получает доход от сервисного обслуживания и продажи запчастей, но и сохраняет возможность фактически реализовывать новые автомобили в России через аффилированные каналы.

