Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен телами погибших военных

Россия и Украина 9 апреля проведут обмен телами погибших военных. Об этом РИА Новости рассказал источник в переговорной группе РФ.

«Да», — сказал источник агентства.

26 февраля Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, Киеву передали тела 1000 украинских военных, взамен Москва получила 35 погибших российских бойцов. 29 января, Россия также передала 1000 тел и получила обратно 38.

Как отметил военкор Александр Коц, подобное соотношение при обмене телами бойцов сохраняется уже не первый раз. Он напомнил, что ранее украинская сторона объясняла такой дисбаланс тем, что российские войска ведут наступление и потому вывозят с поля боя тела обеих сторон. При этом, как отметил журналист, несмотря на заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о «400 квадратных километрах освобожденной территории», соотношение при обмене остается прежним.

