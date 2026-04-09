Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Израильский министр сравнил Иран с нацистской Германией

Министр по делам диаспоры Израиля Шикли: перемирие в Иране является ошибкой
Ammar Awad/Reuters

Министр по делам диаспоры Израиля и член правящей партии «Ликуд» Амихай Чикли заявил, что прекращение огня с Ираном было «ошибкой», и Исламскую республику нужно «поставить на колени», как нацистскую Германию. Об этом Шикли заявил в эфире израильской радиостанции 103FM, пишет Al Jazeera.

«Я считаю, что заключение соглашения о прекращении огня в это время было ошибкой. Такие страны, похожие на Японскую империю или нацистскую Германию, нужно ставить на колени», — заявил он в эфире израильской радиостанции 103FM.

Министр даже добавил, что вероятность продления перемирия составляет 50%.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. При этом 8 апреля Иран обвинил США и Израиль в срыве перемирия и снова заблокировал Ормузский пролив. Также спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США нарушили три главных пункта перемирия.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США не будут соблюдать условия перемирия с Ираном, если проход судов через Ормузский пролив не будет открыт. А Трамп сказал, что Иран должен придерживаться соглашения, иначе произойдет «масштабная перестрелка».

Ранее СМИ допустили, что Нетаньяху пытается сорвать перемирие с Ираном.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!