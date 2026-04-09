Израильский министр сравнил Иран с нацистской Германией

Министр по делам диаспоры Израиля и член правящей партии «Ликуд» Амихай Чикли заявил, что прекращение огня с Ираном было «ошибкой», и Исламскую республику нужно «поставить на колени», как нацистскую Германию. Об этом Шикли заявил в эфире израильской радиостанции 103FM, пишет Al Jazeera.

«Я считаю, что заключение соглашения о прекращении огня в это время было ошибкой. Такие страны, похожие на Японскую империю или нацистскую Германию, нужно ставить на колени», — заявил он в эфире израильской радиостанции 103FM.

Министр даже добавил, что вероятность продления перемирия составляет 50%.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. При этом 8 апреля Иран обвинил США и Израиль в срыве перемирия и снова заблокировал Ормузский пролив. Также спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США нарушили три главных пункта перемирия.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США не будут соблюдать условия перемирия с Ираном, если проход судов через Ормузский пролив не будет открыт. А Трамп сказал, что Иран должен придерживаться соглашения, иначе произойдет «масштабная перестрелка».

Ранее СМИ допустили, что Нетаньяху пытается сорвать перемирие с Ираном.