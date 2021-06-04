В России выявлено 8 947 новых случаев коронавируса

В России выявлено 8 947 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли за сутки 377 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб.

Днем ранее было зафиксировано 8 933 случая COVID-19.

Отмечается, что из числа новых зараженных 15% не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 8 530 человек.

В Москве зафиксировано за минувшие сутки 2817 случаев COVID-19.

Российская столица лидирует среди всех регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки зафиксированы Еврейской автономной области (3), в Тыве (3), в Чукотском автономном округе (2).

В общей сложности в России зарегистрировано 5 108 129 случаев коронавируса, 123 037 умерших и 4 720 512 выписанных.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявила, что в России выявили свыше 1 тыс. случаев заражения новыми штаммами коронавируса.