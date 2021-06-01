В ОП предложили ввести отцовский капитал для многодетных семей

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко направил в кабинет министров предложение ввести отцовский многодетный капитал в 639,4 тыс рублей, а также ежемесячное пособие в 2,5 тыс рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения, сообщает РИА «Новости».

«По итогам ежегодного послания президента Правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография», — указано в письме Рыбальченко, направленного в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

В документе указан положительный опыт Сахалинской области, где благодаря дополнительным мерам поддержки многодетных семей доля инвестиций в такие семьи составляет до 40% всех средств, которые направляются на семейную политику из бюджета.

Отцовский капитал 639,4 тыс рублей предполагается выплачивать при рождении третьего ребенка, а ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс рублей платить до достижения совершеннолетия.

В рамках предложения также представлен проект альтернативного налогообложения с уменьшением налоговой нагрузки при увеличении числа детей в одной семье. Кроме того, предлагается ввести право на получение бесплатного высшего образования по целевым контрактам и другие льготы, в первую очередь — на улучшение жилищных условий.

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