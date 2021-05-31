Второе уголовное дело возбуждено в Барнауле из-за падения детей с лопнувшего батута

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, после падения с лопнувшего батута двух девочек в Барнауле. Об этом сообщает замруководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев, отмечает ТАСС.

«Следователи также разбираются в происходящем, как это приняли в эксплуатацию, что было сделано контролирующими органами», — подчеркнул Мальцев.

Ранее сообщалось, что батут, на котором в Барнауле играли дети, перевернулся от порыва ветра и лопнул. В результате произошедшего две девочки, игравшие на батуте, упали на трамвайные пути. По словам очевидицы произошедшего, одна из них была в крови.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России).

В городской мэрии сообщили, что батут, из-за опрокидывания которого пострадали две девочки, принадлежит индивидуальному предпринимателю (ИП).

Глава Алтайского края Виктор Томенко в связи со случившемся поручил проверить в регионе все аттракционы.