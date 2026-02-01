Размер шрифта
Врач назвал простой способ ускорить засыпание

20minutos: умывание лица теплой водой облегчает засыпание
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Испанский терапевт Висенте Мера заявил, что хронический недосып может заметно сокращать продолжительность жизни. В интервью изданию 20minutos эксперт рассказал, что умывание лица теплой водой может облегчить засыпание.

По словам врача, подготовку ко сну следует начинать как минимум за час. Основой вечернего ритуала является полный отказ от электронных устройств. Мера подчеркнул, что свет от экранов смартфонов, телевизоров и планшетов подавляет выработку мелатонина и мешает мозгу перейти в режим отдыха. Вместо этого он рекомендует постепенно снижать уровень освещения в помещении и создавать спокойную, тихую обстановку.

Дополнительный расслабляющий эффект, по словам специалиста, оказывает теплый душ или умывание теплой водой, которые помогают снизить уровень напряжения и «сигнализируют» организму о приближении сна. Также важную роль играют медитация и практики осознанного дыхания, позволяющие замедлить сердечный ритм и снизить тревожность.

Мера отдельно отметил значение стабильного режима. Он подчеркнул, что ложиться спать и просыпаться следует в одно и то же время каждый день, включая выходные, поскольку именно регулярность помогает синхронизировать биологические часы. Такой вечерний ритуал, по словам врача, не только облегчает засыпание, но и снижает долгосрочные риски для здоровья, связанные с хроническим недосыпом.

Ранее «Сов» предупредили о неочевидной опасности позднего засыпания.
 
