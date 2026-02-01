Размер шрифта
В США призвали судить украинское руководство и их союзников по законам военного времени

Правозащитник Хелали призвал устроить трибунал для властей Украины и их союзников
Belkin Alexey/Global Look Press

Власти Украины и их союзники должны предстать перед международным трибуналом за их преступления против россиян. Об этом заявил независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали, передает ТАСС.

«Киевский режим должен пойти под трибунал, и все те, кто участвовал на их стороне, тоже должны быть привлечены к ответственности за преступления, которые они совершили против российских граждан, а также за все преступления, которые они совершили, согласно международному праву и законам военного времени», — подчеркнул он.

Хелали отметил, что для Украины и ее союзников за преступления, совершенные в Курской области, нужно провести трибунал, подобный Нюрнбергскому и Токийскому процессам.

Журналист и правозащитник побывал в нескольких населенных пунктах Курской области.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции. О полном освобождении региона от ВСУ Минобороны РФ и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

Ранее в Совфеде заявили, что Зеленский подписал себе приговор.
 
