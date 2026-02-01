«Я просто обалдела!»: Ольга Бузова попала в скандал в самолете из-за автографа

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что во время последнего авиаперелета столкнулась с «неадекватным» пассажиром.

Исполнительница летела в Нижний Новгород и уже стояла в ожидании открытия дверей самолета, когда к ней вышел пилот со словами: «Извините, Ольга. Я главный пилот. Можно, пожалуйста, автограф для девушки? Она ваша поклонница».

Бузова согласилась и оставила автограф. По ее словам, это заняло всего пять секунд, однако один из пассажиров резко отреагировал и обвинил артистку в задержке других.

«Я не то что опешила, а просто обалдела. Это заняло пять секунд. Представляете, какие бывают люди. Я повернулась и сказала: «Ради любви и девушки можно пять секунд и постоять». Моя совесть чиста!» — возмутилась артистка.

В завершение Бузова вновь передала «привет» и пилоту, и девушке, а людям посоветовала быть «адекватнее».

Недавно певец Алексей Глызин рассказал в программе «Звезды сошлись», что обезвредил пьяную пассажирку, пытавшуюся открыть люк самолета на высоте 10 тыс. метров.

Ранее Лоза раскрыл секрет популярности Кадышевой и Булановой.