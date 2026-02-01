Размер шрифта
Найден вирус, проливающий свет на тайну происхождения сложной жизни

Максим Богодвид/РИА Новости

В Японии найден новый гигантский вирус, чье поведение внутри клетки напоминает работу клеточного ядра. Это открытие поддерживает идею о том, что вирусы могли сыграть роль в появлении сложных клеток и многоклеточной жизни. Результаты исследования опубликованы в Journal of Virology (JVI).

Ушикувирус нашли в пресноводном пруду недалеко от Токио. Он заражает амеб и относится к гигантским вирусам — редкой группе, представители которой по размеру и сложности сопоставимы с бактериями. Такие вирусы обладают крупным геномом и способны формировать внутри клетки-хозяина собственные структуры для размножения.

Во время заражения ушикувирус разрушает оболочку ядра клетки-хозяина и создает так называемую вирусную фабрику — замкнутое пространство, где копируется вирусная ДНК и собираются новые частицы. По форме и функциям эта фабрика во многом напоминает клеточное ядро.

Клеточное ядро — это «командный центр» эукариотических клеток (к ним относятся растения, животные и человек), где хранится ДНК. У более простых организмов, таких как бактерии, ядерного аппарата нет. Появление ядра считается одним из ключевых шагов в эволюции сложной жизни, но до сих пор неясно, как именно оно возникло.

Существует гипотеза вирусного происхождения эукариогенеза, согласно которой ядро могло произойти от древнего ДНК-вируса. Предполагается, что такой вирус однажды проник в клетку-предка, не уничтожил ее, а со временем стал постоянной структурой, взяв на себя хранение и защиту генетического материала. Со временем эта структура могла превратиться в полноценное клеточное ядро.

Особенности ушикувируса — сочетание черт разных гигантских вирусов и способ взаимодействия с ядром клетки — дают новые подсказки в пользу этой идеи. По словам авторов, такие находки помогают реконструировать ранние этапы эволюции сложных клеток и лучше понять роль вирусов в истории жизни на Земле.

Ранее академик назвал пять вакцин, продлевающих жизнь.
 
