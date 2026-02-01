Размер шрифта
В Воронеже похитили и избили двух детей

В Воронеже пятеро мужчин отправлены в СИЗО за похищение двух детей
Anelo/Shutterstock

Пятеро мужчин сговорились, похитили и ограбили двух детей в Воронеже. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей в СИЗО сообщает Ленинский райсуд в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 19 декабря 2025 года. Группа злоумышленников похитила несовершеннолетних на площадке у торгового центра «Воронежский рынок» и привезла их в загородный клуб «Адмирал». Там к детям применили насилие, требуя денег. Уже на следующий день преступники обналичили суммы, принадлежащие пострадавшим: 30 тыс. и 150 тыс. рублей.

В результате противоправных действий подростки пострадали не только материально, но и физически, сообщает суд. Впоследствии злоумышленники были задержаны. Им вменяют похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а а также вымогательство, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

28 января фигурантов арестовали. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее семья жениха похитила 17-летнюю студентку, чтобы выдать замуж против ее воли.
 
