Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян

В МОК заявили об отсутствии срока принятия решения о полноценном допуске россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что конкретные сроки полного возвращения российских спортсменов и восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР) не определены, передают РИА Новости.

«Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», — сообщила Ковентри.

13 января стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в Ирландии пытались обжаловать решение отдать квоту ОИ российской спортсменке.