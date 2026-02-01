Звезда «Бумера» заявил, что не стоит переснимать старое кино

Актер Мерзликин заявил, что не все фильмы нуждаются в ремейке

Актер Андрей Мерзликин заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что не стоит переснимать старое кино.

По словам Мерзликина, у молодежи должны быть свои фильмы, которые будут отражать современную действительность. Актер отметил, что новое поколение по-другому оценивает старые картины, нежели те, кто вырос на них.

«Конечно (У нового поколения должны быть свои фильмы и экранизации). Не все фильмы нужно переснимать. Это правда», — поделился артист.

Мерзликин известен по роли Димона «Ошпаренного» в фильме «Бумер». В его фильмографии более 180 работ. Он также сыграл в проектах «Жмурки», «Годунов», «Молодежка», «Триггер», «Ленинград 46», «Брестская крепость».

В январе первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов заявил, что причина «плохих ремейков» в российском кинематографе кроется в отсутствии цензуры.

Певцов назвал современные ремейки пустыми, поскольку они не имеют ни смысла, ни запоминающейся музыки. По мнению парламентария, необходимо цензурировать картины на разных этапах создания фильма: от финансирования сценария до получения прокатного удостоверения.

Ранее сообщалось, что Богомолов поставит «Служебный роман».