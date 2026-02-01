В правительстве Кувейта сменили семь министров

Семь министров, включая главу МИД, сменились в правительстве Кувейта. Об этом сообщает агентство KUNA.

«В воскресенье [1 февраля] издан эмирский указ о министерских перестановках», — пишет агентство.

По информации журналистов, изменения коснулись семи постов. В частности, был назначен новый глава МИД, новый министр финансов, министр торговли и промышленности, а также министр информации и культуры. Как отмечается, на пост министра иностранных дел был назначен Джаррах Джабер аль-Ахмед ас-Сабах, который ранее был заместителем главы министерства, уточняет агентство.

До этого власти Кувейта поддержали позицию президента Российской Федерации Владимира Путина по гендерам. Член правящей королевской семьи государства шейх Мухаммед Фейсал Аль-Фуллайдж подчеркнул, что «мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной». Он также добавил, что Кувейт хотел бы развивать отношения с Россией. По словам Аль-Фуллайджа, жители страны «насытились продуктами из Америки».

Ранее в Кувейте госслужащий 10 лет не ходил на работу, получая зарплату и попал в тюрьму.