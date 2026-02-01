Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В правительстве Кувейта сменили семь министров

KUNA: в правительстве Кувейта сменили семь министров, включая главу МИД
Sebastian Castelier/Shutterstock/FOTODOM

Семь министров, включая главу МИД, сменились в правительстве Кувейта. Об этом сообщает агентство KUNA.

«В воскресенье [1 февраля] издан эмирский указ о министерских перестановках», — пишет агентство.

По информации журналистов, изменения коснулись семи постов. В частности, был назначен новый глава МИД, новый министр финансов, министр торговли и промышленности, а также министр информации и культуры. Как отмечается, на пост министра иностранных дел был назначен Джаррах Джабер аль-Ахмед ас-Сабах, который ранее был заместителем главы министерства, уточняет агентство.

До этого власти Кувейта поддержали позицию президента Российской Федерации Владимира Путина по гендерам. Член правящей королевской семьи государства шейх Мухаммед Фейсал Аль-Фуллайдж подчеркнул, что «мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной». Он также добавил, что Кувейт хотел бы развивать отношения с Россией. По словам Аль-Фуллайджа, жители страны «насытились продуктами из Америки».

Ранее в Кувейте госслужащий 10 лет не ходил на работу, получая зарплату и попал в тюрьму.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!