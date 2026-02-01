Захарова отреагировала на слова Писториуса о «грустной заднице»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление главы министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса о милитаризации страны.

Писториус в интервью использовал фразу «Грустной задницей радостно не пукнешь» в попытке призвать сохранять оптимизм, несмотря на большой рост расходов ФРГ на милитаризацию страны. Он также добавил, что Германии нужно закупать технику и вооружение для подготовки к возможному конфликту из-за якобы российской угрозы.

«Цитаты писториусов», — написала Захарова.

До этого стало известно, что фраза Писториуса является цитатой, приписываемой средневековому богослову Мартину Лютеру.

22 января генеральный секретарь НАТО, Марк Рютте, заявил, что европейским странам следует сосредоточиться на увеличении военных затрат и укреплении своих армий, а не слишком заострять внимание на судьбе Гренландии. По его словам, лидеры европейских государств должны утвердить свои оборонные бюджеты и активно развивать военную промышленность.

Ранее во Франции испугались перевооружения Германии.