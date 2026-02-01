Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Захарова отреагировала на слова Писториуса о «грустной заднице»

Захарова прокомментировала слова Писториуса об оптимизме и грустной заднице
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление главы министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса о милитаризации страны.

Писториус в интервью использовал фразу «Грустной задницей радостно не пукнешь» в попытке призвать сохранять оптимизм, несмотря на большой рост расходов ФРГ на милитаризацию страны. Он также добавил, что Германии нужно закупать технику и вооружение для подготовки к возможному конфликту из-за якобы российской угрозы.

«Цитаты писториусов», — написала Захарова.

До этого стало известно, что фраза Писториуса является цитатой, приписываемой средневековому богослову Мартину Лютеру.

22 января генеральный секретарь НАТО, Марк Рютте, заявил, что европейским странам следует сосредоточиться на увеличении военных затрат и укреплении своих армий, а не слишком заострять внимание на судьбе Гренландии. По его словам, лидеры европейских государств должны утвердить свои оборонные бюджеты и активно развивать военную промышленность.

Ранее во Франции испугались перевооружения Германии.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!