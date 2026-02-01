Размер шрифта
В Германии почти 40 посетителей клуба пострадали из-за «удушающей» дискотеки

В Германии 38 человек пострадали из-за распыления перцового баллончика в клубе
Почти 40 человек пострадали на дискотеке в городе Бремерферде на севере Германии из-за распыления перцового баллончика, пишет Das Tageblatt.

В статье говорится, что накануне вечером в местном ночном клубе организовали масштабную вечеринку в стиле 90-х и 2000-х с песнями Spice Girls и Шакиры. Однако один из гостей распылил баллончик на танцполе. Полиция и аварийно-спасательные службы были подняты по тревоге в 1:14 (3:14 мск). Когда их сотрудники прибыли в клуб, посетители уже эвакуировались оттуда сами.

«Многие люди в это время находились за пределами здания и жаловались на затрудненное дыхание, раздражение глаз и дыхательных путей», — сообщили в полиции.

Там уточнили, что из 38 пострадавших восемь были госпитализированы. Сначала посетители хотели продолжить вечеринку после проветривания помещений, но от этой идеи отказались, так как в воздухе все еще чувствовались распыленные вещества.

Прошлой осенью в Екатеринбурге 15 детей пострадали во время распыления перцового баллончика. Инцидент произошел в одной из местных школ.

Ранее петербургская школьница в ответ на замечание распылила перцовку в лицо пенсионеру.
 
