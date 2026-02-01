Размер шрифта
Волочкова переосвятила дом после скандала с Джигурдой

Балерина Волочкова перестала пускать в свой дом после скандала с Джигурдой
Балерина Анастасия Волочкова в выпуске «Новых русских сенсаций» призналась, что перестала пускать публичных людей и звезд шоу-бизнеса в свой дом после скандала с Никитой Джигурдой.

«Я свой дом считаю как крепость. Я его переосвятила. Мне священник освещал», — поделилась артистка.

В январе 2024 года в сети появилось видео с эротическим танцем Джигурды и Волочковой. В ролике шоумен встал перед Волочковой на колени и сорвал с балерины штаны. Балерина подала заявление в СК России на человека, слившего скандальное видео. Она подчеркивала, что на момент записи видео в доме находились только Джигурда и его помощник.

В июле 2025-го Никита Джигурда обратился к балерине Анастасии Волочковой с просьбой простить его. В прошлом звезды были друзьями, однако больше не общаются из-за публикации неприличного видео.

В январе 2026-го Никита Джигурда опубликовал дистанционное поздравление к Анастасии Волочковой, поскольку на публичное празднование 50-летия балерины шоумена «не отпустила» супруга Марина Анисина.

Джигурда рассказал, что изначально планировал быть на торжестве и даже пообещал Волочковой свое присутствие. Однако его планы изменились, когда об этом узнала Анисина.

Ранее Волочкова ответила на сообщения о крупном долге за коммуналку.
 
