Максим Аверин вспомнил, как прекратил выступление на корпоративе из-за тарелок

Актер Максим Аверин признался в интервью Надежде Стрелец, что отказывается выступать на корпоративах, где люди едят.

Как отметил Аверин, он ставит перед заказчиками условия, что будет выступать на частном мероприятии, если в этот момент никто из зрителей не ест.

«Мне странно среди тарелок что-то читать. Однажды я так ушел просто с корпоратива. Просто ушел. А я не знаю (как они отреагировали)», — поделился артист.

Аверин уточнил, что в тогда уже отработал большую часть своих обязанностей. Артист признался, что сейчас учится говорить «нет». По словам актера, за свой многолетний стаж в карьере он часто слышал фразу: «Войдите в наше положение».

«Если я понимаю, что дело горит, что это мне нужно и в моих интересах, потому что на экране я, то я могу пожертвовать переработками. Бывало, что когда я и бесплатно все делал. Ну знаю я, что нет этих денег. Для меня они какие-то крохи собрали, а я говорю: «Уберите, не надо, я все сделаю». Потому что я вижу запал искренний. А говорить «нет», когда запала этого нет, и тебя просто имеют как хотят», — поделился актер.

