Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

В Госдуме предложили Семену Слепакову вернуться в РФ и «отмыться от клейма иноагента»

Милонов призвал комика Слепакова инвестировать не в банки РФ, а в новые регионы
Владимир Песня/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил артисту Семену Слепакову (признан в РФ иностранным агентом), уехавшему из России, вернуться на родину и «отмыться от клейма иноагента». Об этом сообщает РИА Новости.

«Пускай Семен перестает стесняться, возвращается в Москву и начинает открыто инвестировать в развитие наших новых территорий. Глядишь, сможет от клейма иноагента отмыться», — заявил Милонов.

Он пошутил, что смешно видеть, как уехавшие из страны люди, «предсказывающие и желающие краха российской экономике» и России, тайком зарабатывают на инвестициях в российских банках.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что Слепаков продолжает получать доход со вкладов в российских банках. За три года, как утверждается, он положил на сберегательные вклады почти 26 млн рублей под проценты и заработал почти 2 млн рублей.

В конце 2025 года сообщалось, что из-за отсутствия спроса комик уменьшил гонорар за корпоратив до 4,5 миллиона рублей. Раньше он выступал за 5,6 млн рублей.

Ранее стал известен еще один источник финансирования Слепакова.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!