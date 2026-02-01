Размер шрифта
В Кировской области с рельсов сошли десятки вагонов грузового поезда

В Кировской области движение остановлено после схода с рельсов 21 вагона поезда
soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

В Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда, сообщает в Telegram-канале Горьковская железная дорога.

Там уточнили, что это случилось в 15:50. При сходе вагонов никто не пострадал, на место происшествия направлены восстановительные поезда.

«Движение на перегоне [Оричи — Шалегово] приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов», — говорится в посте.

Там добавляется, что ликвидацией последствий схода занимается оперштаб.

24 января в Хабаровском крае 16 вагонов с углем сошли с рельсов и опрокинулись на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги. Инцидент произошел около 08:00 (01:00 мск). Поезд с 71 вагоном с углем ехал от железнодорожной станции Петровский завод в Забайкальском крае. Он должен был следовать до ж/д станции Находка-Восточная в Приморском крае.

Ранее появилось видео со взрывом при крушении поездов в Испании.
 
