Назначены сроки новых переговоров по Украине в Абу-Даби

ТАСС: переговоры по Украине в Абу-Даби назначены на середину следующей недели

Новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби назначен на середину следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Даты нового раунда в середине недели обозначены по согласию сторон», — сказал собеседник агентства.

До этого американская газета The New York Times написала, что новый раунд трехсторонних переговоров (РФ, США и Украина) по прекращению украинского конфликта был отложен на несколько дней «после неожиданной встречи» в эти выходные между российскими и американскими переговорщиками во Флориде. Речь о визите в Майами спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Принимавший в ней участие спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф назвал встречу продуктивной.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Однако 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет 4 и 5 февраля.

