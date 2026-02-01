«Ушли единицы»: глава ФТР о смене гражданства теннисистов

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что достаточно малое количество теннисистов сменили российское гражданство над флаг другой страны. Его слова приводит Sport24.

«У нас ушли единицы. С 2021 года только 6 человек поменяли гражданства. Потапова и Касаткина — это семейные дела. Потапова жила с Грикспуром в Словакии, потом в Австрии. А Аванесян имела двойное гражданство, она армянка. Так что всего три человека у нас ушло», — сказал Тарпищев.

4 декабря Потапова заявила, что со следующего сезона будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

Касаткина рассказала о том, что стала гражданкой Австралии 17 января. О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

Ранее депутат Виталий Милонов сравнил Касаткину с проституткой.