Жители Киева перекрыли автомагистраль из-за отключений света

Жители Киева перекрыли Харьковское шоссе из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал «Киевинформ».

«Движение перекрыто на Харьковском шоссе от перекрестка с улицей Привокзальной до перекрестка с улицей Здолбуновской», — говорится в публикации.

Канал опубликовал фото, на котором видна пробка, образовавшаяся из-за того, что поперек дороги выстроились в ряд жители. Полиция не предпринимает никаких действий.

Также сообщается, что на правом берегу украинской столицы остановились трамваи и троллейбусы из-за обесточивания электролиний.

В свою очередь Telegram-канал «Левый берег Киева» опубликовал видео с места событий. Уточняется, что люди выражают недовольство «длительными отключениями света».

Накануне семь областей Украины, в том числе и Киев, оказались обесточены из-за аварии на двух линиях, питающих энергосистемы Украины, Румынии и Молдавии. Из-за аварии в столице перестали работать системы отопления, водоснабжения, остановился транспорт, метро, прекратили работать пограничные посты.

По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, самая тяжелая ситуация с электроснабжением сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.

Ранее в Киеве во время интервью президента Украины Владимира Зеленского пропал свет.