В Москве в понедельник ожидается до +16°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в понедельник, 31 мая, будет до +16°С. В столице будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, гласят данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14...+16°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +5...+7°С. Будет дуть северо-восточный ветер 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 751 мм рт. ст., а ночью — 752 мм рт. ст.