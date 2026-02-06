Американский самолет пролетел у Крыма

РИА Новости: самолет-разведчик ВМС США пролетел у Крыма и Сочи

Разведывательный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon пролетел над Черным морем у Крыма и Сочи. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Уточняется, что самолет ВВС США вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Черным морем вдоль Крыма в сторону Сочи.

Далее борт развернулся в 200 км от Сочи и вернулся назад на военную базу Сигонелла.

2 февраля в воздушном пространстве рядом с Калининградской областью зафиксировали стратегический разведывательный самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и самолет разведки и наблюдения Saab 340B ISR Соединенных Штатов.

До этого сообщалось, что в Белоруссии зафиксировали по крайней мере 16 вылетов самолетов стран — членов НАТО для разведки территории республики в период с 5 по 11 января.

Ранее над Черным морем пролетел самолет-разведчик ВВС Великобритании.