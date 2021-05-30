Защита просит организовать проверку по факту избиений Протасевича в СИЗО

Отец основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Дмитрий уверен, что его сына били после задержания в Минске.

«У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны властей», — рассказал Дмитрий «Би-би-си».

Также он добавил, что адвокаты уже подали заявления с просьбой провести проверку по факту нанесения побоев Потрасевичу, которые видные а кадрах, и при наличии оснований возбудить уголовное дело с привлечением ответственных лиц.

Мужчина уточнил, что сторона задержанного по-прежнему настаивает на допуск врачей к журналисту.

Ранее правозащитники сообщили о переводе Протасевича в СИЗО КГБ Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.