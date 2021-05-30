Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России

Заморозки прогнозируются в центре Европейской России, а также в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья и в Сибири. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Ближайшую ночь, в ночь на 30 мая и даже на 31 мая, в ряде регионов заморозки… Тот факт, что в ближайшую ночь в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях — до минус 2 градусов, в Ленинградской — до минус 3 градусов», — поделился Вильфанд.

По словам метеоспециалиста, еще россиян ждут интенсивные заморозки на юге Сибирского федерального округа. Там прогнозируется до -7 градусов.

Как уточнил Вильфанд, соотечественников ждут заморозки и в Хакасии, там столбики термометров опустятся также до 7 градусов мороза.

«Очень заметные колебания температуры в Томской и Новосибирской области», — подчеркнул синоптик. Вильфанд обратил внимание, что в Томской и Кемеровской областях ожидается до минус 3 градусов.

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