ДР Конго опровергла информацию о втором извержении вулкана

Власти Демократической Республики Конго проверили с воздуха информацию о втором извержении вулкана, она оказалось ложной. Об этом сообщило конголезское министерство связи в Twitter.

«Только что самолет облетел все склоны этого вулкана. Извержений не было зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за извержение, вероятно, приняли обугливание древесины в древесный уголь, из-за чего образовался дым.

Ранее СМИ писали, что в Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Мурара. Он находится на востоке страны недалеко от города Гома, где живут полтора миллиона человек.

23 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго. Одной из особенностей вулкана Ньирагонго является очень быстро распространяющаяся лава. Причина сверхтекучести лавы состоит в особом химическом составе. Также сообщалось, что жители города Гома были вынуждены бежать от лавы через границу в Руанду.