В ДР Конго началось извержение еще одного вулкана

В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Мурара, передает France24.

Вулкан Мурара находится на востоке страны недалеко от города Гома, где живут полтора миллиона человек.

«Сегодня происходит извержение вулкана Мурара, расположенного в безлюдном месте в парке Вирунга. Мы очень внимательно следим за тем, как будут развиваться события», — приводятся слова официального представителя конголезского правительства Патрика Муяя.

23 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго. Одной из особенностей вулкана Ньирагонго является очень быстро распространяющаяся лава. Причина сверхтекучести лавы состоит в особом химическом составе. Также сообщалось, что жители города Гома были вынуждены бежать от лавы через границу в Руанду.