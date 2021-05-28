Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшилась, число заболевших упало, а обстановка стабилизировалась. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет РИА «Новости».

«Я должен сказать, что она стабилизировалась (ситуация по коронавирусу), у нас уже нет такого недельного роста. У нас за прошлую неделю даже упали по числу госпитализаций и по количеству выявленных больных», — сказал Собянин.

В то же время он подчеркнул, что показатели по-прежнему остаются высокими. Мэр призвал жителей столицы не забываться, сохранять бдительность.

В Москве коронавирусом заразились 1 170 396 человек, из которых 1 055 130 вылечились, еще 19 940 скончались.

В России выявлено 9 252 новых случая коронавирусной инфекции, умерли за сутки 404 пациента. В общей сложности в России зарегистрировано 5 044 459 случаев коронавируса, 120 406 умерших и 4 661 234 выписанных.