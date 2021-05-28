В России планируют законодательно запретить ватные палочки и посуду из пластика

Использование цветного пластика, пластиковых соломинок для напитков, одноразовой посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне, правительство готовит соответствующие поправки. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, слова которой приводит ТАСС.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сообщила она на IX Невском международном экологическом форуме.

Кроме того, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности, отметила вице-премьер. По ее словам, это позволит добиться сокращения объема захоронений пластика вдвое к 2030 году.

Ранее сообщалось, что в Индийском океане построят искусственный курортный остров из мусора, который будет постоянно расширяться за счет новых отходов. Открытие курорта запланировано на 2025 год, причем до открытия отеля на острове будут созданы места для кемпинга.