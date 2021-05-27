Россия намерена выдать Белоруссии обвиняемого в беспорядках Казимирова

Мосгорсуд признал законным постановление о выдаче Белоруссии гражданина этой страны Андрея Казимирова. На родине фигурант дела обвиняется в участии в массовых беспорядках, заявили РИА «Новости» представители столичного суда.

По данным картотеки московских судебных дел, Казимирова арестовали в России с целью выдачи в январе этого года. В инстанции не смогли уточнить фабулу уголовного дела. Нет информации, когда и при каких обстоятельствах фигурант дела оказался участником беспорядков.

«В Московском городском суде рассмотрены жалобы Андрея Сергеевича Казимирова и его защитников на решение заместителя генерального прокурора Российской Федерации о выдаче Казимирова компетентным органам Белоруссии», — добавил собеседник.

По последним данным, суд постановил признать решение законным, а также обоснованным.

После прошедших в Белоруссии в августе 2020 года выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набравший, согласно сведениям ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Для того чтобы пресечь беспорядки, силовики использовали также спецсредства и спецтехнику.